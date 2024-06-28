Окрім смартфона Ace 3 Pro, компанія OnePlus представила ще два нових гаджети. Планшет OnePlus Pad Pro унаслідував дизайн OnePlus Pad, але суттєво оновив характеристики. А OnePlus Watch 2 – це нова версія однойменного годинника, який показали на початку цього року. Вірогідно, на глобальному ринку гаджет отримає назву OnePlus Watch 2R. Про це пише Android Authority.

OnePlus Pad Pro отримав 12,1″ IPS-дисплей з роздільною здатністю 3000×2120 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю у 900 ніт. Екран має сертифікацію Dolby Vision і підтримує роботу з фірмовим пером OnePlus Stylo.

За продуктивність відповідає чип Snapdragon 8 Gen 3. Доступні конфігурації 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ і 16/512 ГБ. Ємність акумулятора складає 9510 мА⋅год, підтримується 67 Вт дротове заряджання. Вартість новинки – від $399 за версію 8/128 ГБ до $522 за варіант 16/512 ГБ.

Оновлений смартгодинник OnePlus Watch 2 візуально трохи відрізняється від попередника. Зокрема, він має симетричний, більш класичний дизайн.

Щодо технічних характеристик, вони дуже схожі: 1.43″ AMOLED-дисплей (пікова яскравість до 1000 ніт), чип Snapdragon W5 Gen 1, 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ вбудованої пам’яті, GPS, акумулятор на 500 мА⋅год. Є захист від вологи згідно з класом IP68. З’явилась підтримка eSIM і чип NFC.

OnePlus Watch 2 (Watch 2R) оцінюється у $247 в Китаї. Поки що немає інформації стосовно дати глобального анонсу нових гаджетів.