OnePlus показала на виставці MWC 2024 розумний годинник OnePlus Watch 2, який вперше для виробника використовує операційну систему Wear OS, але з унікальною функцією, спрямованою на збільшення автономної роботи, повідомляє 9to5Google.

Річ у тім, що OnePlus Watch 2 має одразу дві операційні системи, завдяки чому виробник обіцяє автономність на рівні 100 годин, або трохи понад чотири дні використання на одному заряді акумулятора. Це досягається завдяки інтеграції Wear OS від Google для роботи з додатками та циферблатом, а також вторинної RTOS (операційної системи реального часу) на базі процесора BES 2700 MCU Efficiency для виконання легких завдань.

За словами виробника, OnePlus Watch 2 використовує «розумний режим», який плавно перемикається між двома операційними системами та процесорами: Snapdragon W5 Gen 1 працює під управлінням Wear OS 4, а чип BES2700 Efficiency працює під управлінням RTOS. Такий гібридний підхід дозволяє ефективно керувати завданнями, оптимізуючи використання акумулятора без шкоди для продуктивності.

Годинник OnePlus Watch 2 оснащений акумулятором ємністю 500 мА⋅год і підтримує зарядку до 7,5 Вт, досягаючи повного заряду менш ніж за 60 хвилин за допомогою спеціального магнітного зарядного пристрою.

Годинник оснащений 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм, захищеним злегка зігнутим сапфіровим склом, і корпусом з нержавіючої сталі, доступним у чорному або сріблястому кольорі з відповідними ремінцями. Він також має водонепроникність 5ATM, 32 ГБ вбудованої та 2 ГБ оперативної пам’яті.

Відстеження здоров’я та фітнесу полегшується за допомогою додатку OHealth, який підтримує понад 100 спортивних режимів та інтегрується з Android Health Connect для синхронізації даних з іншими програмами для здоров’я. Ціна OnePlus Watch 2 заявлена на рівні $299.