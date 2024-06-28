Новим смартфоном в лінійці бренду OnePlus став Ace 3 Pro – середняк, який практично доріс до рівня флагманів. Новинка отримала 6,78″ LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю Full HD+, адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц і піковою локальною яскравістю у 4500 ніт. Про це пише Android Authority.

Snapdragon 8 Gen 3 разом із 12 ГБ, 16 ГБ або 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDRX5 забезпечують пристрій топовою потужністю. Компанія заявляє, що це перший Android-смартфон, який запускає Genshin Impact з частотою 120 Гц. Вбудованої пам’яті типу UFS 4.0 може бути від 256 ГБ до 1 ТБ.

Блок камер складається з трьох модулів. Основну 50 МП камеру (f/1.8, OIS) доповнюють 8 МП надширококутна камера і 2 МП макро. Фронтальна камера – 16 МП. Ємність акумулятора складає 6100 мА•год, при цьому товщина девайса менше ніж 9 мм. Все завдяки новій технології Glacier Battery, яка дозволяє створювати батареї меншого розміру з більшою енергомісткістю.

OnePlus каже, що ви можете розраховувати на два дні автономної роботи Ace 3 Pro. Акумулятор має витримувати 1600 циклів заряджання (приблизно чотири роки експлуатації), перш ніж його ефективна ємність знизиться менше ніж 80%. Підтримується 100 Вт дротове заряджання.

Ace 3 Pro захищений від вологи й пилу згідно з класом IP65. Смартфон обладнано модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ІЧ-датчиком. Новинка пропонується у білому, зеленому та титановому кольорах. Вартість – від $440 за версію 12 ГБ / 256 ГБ до $646 за конфігурацію 24 ГБ / 1ТБ.