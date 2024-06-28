Компанія Hyundai прагне увійти на європейський ринок доступний компактних електромобілів для конкуренції з новими Citroen e-C3 та Dacia Spring. Й гравцем на цьому ринку від корейців буде новий Hyundai Inster – це 3,83-метровий крос-хетчбек, що своїми розмірами та форматом кузова подібний до європейських суперників.

А ось дизайном електромобіль Hyundai Inster нагадує іншу компактну модель компанії. Йдеться про Hyundai Casper, де можна побачити схожі форми дверцят або ось такі круглі фари. Водночас крос-хетчбек Hyundai Inster отримав «піксельну» графіку, що зазвичай вирізняє електромобілі Hyundai.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Проте зрозуміло, що найголовніша відмінність стосується саме використання електромоторів. Адже для моделі Hyundai Inster їх буде запропоновано одразу два на вибір покупців. Базова версія Hyundai Inster має бути оснащена електромотором потужністю 71 кВт (97 к.с.) та акумулятором ємністю 42 кВт⋅год. А ось максимальна версія Hyundai Inster запропонує електромотор потужністю 84,5 кВт (115 к.с.) та акумулятор на 49 кВт⋅год. – цього має вистачити на запас ходу до 355 км.

Крім того, ще новий електромобіль Hyundai Inster запропонує салон з двома 10,25-дюймовими дисплеями та зарядним «хабом» для смартфонів. Заднім пасажирам пропонується рухомий диван другого ряду, що дозволить гнучко змінювати внутрішній простір та об’єм багажника. Також передбачено зарядний пристрій потужністю 11 кВт (повний заряд акумулятора за 4-5 годин) та можливість «швидкої» зарядки з потужністю до 120 кВт – все як у дорослих!

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Старт продажів Hyundai Inster запланований вже на літо-осінь поточного року. Точна вартість електромобіля стане відома на момент початку продажів, орієнтовно ціна буде починатися від 20-22 тисячі євро – як раз на рівні конкурентів.