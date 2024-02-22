Ось тут дуже складно зрозуміти – чи називати популярний недорогий електромобіль Dacia Spring «повністю новим», чи це лише глибоке оновлення вже існуючої моделі?

Адже ззовні компактний 3,7-метровий хетчбек Dacia Spring змінився повністю та радикально: дизайн у стилі нових моделей Dacia, стильна мапа-вставка замість решітки радіатора, фари та ліхтарі наче окреслені гострими кутами, візуально «розрізана» задня стійка даху. Минулу модель Dacia Spring нагадають лише ручки дверцят.

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Проте за описом техніки – все залишилося, як було у попередника. Акумулятор ємністю близько 27 кВт-год. може запропонувати максимум 220 км запасу ходу. Базовий електромотор має потужність лише 33 кВт (45 к.с.), але передбачено й інший варіант – аж цілих 48 кВт потужності або 65 «коней». До речі, попереду знайшлося місце не лише для електромотора, але також і для 35-літрового багажника – це на додачу до 308-літрового основного позаду.

Однак лише один погляд у салон знову змушує розмірковувати про геть нову генерацію моделі. Адже електромобіль Dacia Spring отримав нову передню панель, цифрові прилади на основі 7-дюймового екрана, сенсорний 10-дюймовий дисплей тощо: небачена розкіш для бюджетної моделі! Але головна особливість – це система YOU CLIP, що дає змогу додавати різноманітні кріплення, фіксатори, дрібні елементи салону за бажанням власника.

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Попри свій бренд та акцент на європейському ринку, виробництво Dacia Spring буде налагоджено на китайських заводах. Продажі новинки стартують вже влітку-восени (залежно від ринку збуту) поточного року.