Ось тут дуже складно зрозуміти – чи називати популярний недорогий електромобіль Dacia Spring «повністю новим», чи це лише глибоке оновлення вже існуючої моделі?
Адже ззовні компактний 3,7-метровий хетчбек Dacia Spring змінився повністю та радикально: дизайн у стилі нових моделей Dacia, стильна мапа-вставка замість решітки радіатора, фари та ліхтарі наче окреслені гострими кутами, візуально «розрізана» задня стійка даху. Минулу модель Dacia Spring нагадають лише ручки дверцят.
Проте за описом техніки – все залишилося, як було у попередника. Акумулятор ємністю близько 27 кВт-год. може запропонувати максимум 220 км запасу ходу. Базовий електромотор має потужність лише 33 кВт (45 к.с.), але передбачено й інший варіант – аж цілих 48 кВт потужності або 65 «коней». До речі, попереду знайшлося місце не лише для електромотора, але також і для 35-літрового багажника – це на додачу до 308-літрового основного позаду.
Однак лише один погляд у салон знову змушує розмірковувати про геть нову генерацію моделі. Адже електромобіль Dacia Spring отримав нову передню панель, цифрові прилади на основі 7-дюймового екрана, сенсорний 10-дюймовий дисплей тощо: небачена розкіш для бюджетної моделі! Але головна особливість – це система YOU CLIP, що дає змогу додавати різноманітні кріплення, фіксатори, дрібні елементи салону за бажанням власника.
Попри свій бренд та акцент на європейському ринку, виробництво Dacia Spring буде налагоджено на китайських заводах. Продажі новинки стартують вже влітку-восени (залежно від ринку збуту) поточного року.
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