Нове покоління BMW M5: вперше в історії – це надпотужний 727-сильний PHEV-гібрид

Схоже, BMW просто несеться! Спочатку дебют BMW 1-серії, потім новий BMW X3, і ось тепер – нове покоління седана BMW M5. Залишити такий автомобіль без уваги неможливо: адже BMW M5 впевнено забирає позиції лідера в електромобіля BMW i5 M60 по потужності та створює чергову революція імені себе – це перший Plug-In-гібрид в історії моделі BMW M5.

Новий BMW M5: очікуваний дизайн…

Що ви очікуєте побачити у вигляді BMW M5? Величезний передній бампер, розширені колісні арки, спойлер на кришці багажника та спортивну вихлопну систему? Все це присутнє: новий седан BMW M5 виглядає саме так, як бачать його шанувальники у своїх солодких снах. Дякувати, компанія BMW детально пояснила, що ми маємо справу не просто з «дизайном заради дизайну».

Наприклад, передній бампер виділяється збільшеними повітряними каналами – адже гарне охолодження критично важливо для складного та надпотужного двигуна. Колісні арки приховують й справді великі колеса: 20-дюймові попереду та 21-дюймові позаду. А патрубки вихлопної системи інтегровані в дифузор, що має покращувати аеродинаміку автомобіля.

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Єдиний неочікуваний елемент в дизайні BMW M5 – це люк на передньому крилі, який приховує зарядний порт. Адже новий седан BMW M5 відтепер оснащено PHEV-гібридним (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) силовим агрегатом. Чутки про появу гібрида під капотом BMW M5 ходили раніше – й ось тепер це знайшло своє підтвердження.

Та неочікуваний PHEV-гібридний силовий агрегат!

Основою гібрида виступає відомий бензиновий 4,4-літровий V8, що отримав нові турбіни та вихлопний колектор, а система впорскування пального працює з тиском до 350 барів. Цей турбодвигун самотужки видає 585 к.с. потужності. До нього додається 8-ступенева автоматична коробка передач з інтегрованим електромотором. Останній видає 145 кВт або 197 к.с. потужності.

Загальний результат гібрида вражає: потужність 727 к.с. та 1000 Нм крутного моменту 1000 Нм – новий седан BMW M5 є не лише першим PHEV-гібридом в історії моделі, але й найбільш потужним варіантом в історії моделі. Саме використання гібридної системи дозволило отримати рекордні показники потужності. Але також гібрид відкрив нові можливості автомобіля.

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Завдяки акумулятору ємністю 18,6 кВт·год (встановлений в нижній частині кузова), новий BMW M5 може долати відстань до 69 км виключно на електроприводі, при цьому набирати максимальну швидкість до 140 км/год. Для зарядки акумулятора передбачено вбудований зарядний пристрій потужністю 7,4 кВт, що обіцяє нам час повної зарядки акумулятора на рівні 3 год. 15 хв.

Хоча це геть не ті цифри, які цікавлять шанувальників BMW M5, згодні?! Добре, тоді записуйте: прискорення 0-100 км/год – за 3,5 секунди; прискорення 0-200 км/год – за 10,9 секунди, максимальна швидкість – 250 км/год або навіть 305 км/год за умови замовлення пакету-опції. А ще повний привод з активним заднім диференціалом та додатковим режимом 2WD, адаптивна М-підвіска, поворотні задні колеса (максимальний кут повороту 1,5 градуса), до п’яти режимів руху з можливістю індивідуальних налаштувань. Нарешті, варто відзначити й дуже потужні гальма: вже в стандартній комплектації – шести-поршневі супорти попереду (одно-поршневі позаду) та диски діаметром 410 мм; як опція – перфоровані карбон-керамічні дисками діаметром 420 мм. Все відповідно надзвичайній потужності автомобіля! А також його чималій вазі на рівні 2 445 кг.

Салон, що поєднує спортивний стиль та розкіш бізнес-класу

Загалом салон нового седану BMW M5 ідентичний автомобілям BMW 5-серії у дорогих версіях: два дисплеї (12,3- та 14,9-дюймовий), напівпрозора панель Interaction Bar з можливістю зміни кольору підсвічування, виділена центральна консоль з купою перемикачів. Проте тут проступає безліч спортивних М-особливостей: кермо з «нульовою» відміткою, спортивні сидіння, накладки на порогах тощо. Окремо варто звернути увагу на М-перемикач режимів руху та кнопки М1/М2 на кермі – вони дають можливість швидко дістатись до найбільш «гарячих» налаштувань BMW M5 й отримати максимум від автомобіля.

До речі, новий BMW M5 виступає у якості не лише спортивної версії BMW 5-серії, але й найдорожчої: його вартість перевершує $100 000 й впевнено рухається далі. А тому клієнти можуть вимагати не лише спортивного характеру, але й елементів зі світу автомобільної розкоші. Тому, наприклад, аудіосистема Bowers & Wilkins, скляний панорамний дах та шкіра Merino вже включені в перелік стандартної комплектації автомобіля. Ось таке цікаве поєднання спортивного духу та розкоші седана бізнес-класу, що зазвичай і очікується від BMW M5.

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Дебют BMW M5 наживо відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді, який буде проходити наступного місяця. Після цього компанія розпочне виробництво перших партії BMW M5, але бажаючим доведеться ще трошки зачекати – старт продажів та передача клієнтам автомобілів заплановані лише на листопад цього року. До того часу має стати зрозуміла й точна ціна нового седану BMW M5 в Україні та дата його появи у нас: чекаємо!