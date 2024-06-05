Це справжній “класик” європейського компактного класу. Вперше хетчбек BMW 1-серії було представлено близько 20 років тому. Але якщо згадати BMW 3-серії Compact, то історія присутності BMW у цьому класі й взагалі нараховує 30 років – чи не найбільше з класичної “німецької преміум-трійки”. З чим приходить новий хетчбек BMW 1-серії вже четвертого покоління? Давайте поглянемо…

Новий, але пізнаваний дизайн

Автомобіль BMW 1-серії може змінити тип приводу та кількість дверцят, але не загальні пропорції кузова – це все також низький компактний хетчбек із чітко вираженим капотом та зоною пасажирського салону. До речі, про компактність: загальна довжина збільшилась одразу на 42 мм; проте автомобіль однаково вийшов невеликий – довжина лише 4,36 метра. Колісна база нараховує 2,67 метра, ширина кузова складає 1,8 метра, висота збільшилась до 1,46 метра.

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Новий 5-дверний хетчбек BMW 1-серії дебютував у двох варіантах дизайну – базовому або з пакетом M Sport, що включає змінений передній бампер, чорно-глянцеву вставку на задньому бампері, оригінальні колісні диски. Серед цікавих деталей можна відзначити цифру-позначення “1” на задній стійці даху, стандартні LED-фари та можливість замовлення матричного світла (опція), пакет темного декору Shadow Line, вибір із кількох варіантів 17-18-19-дюймових колісних дисків. Отже, фанати індивідуалізації будуть задоволені.

Крім того, новий BMW 1-серії пропонує три основні версії з різними двигунами. Автомобіль BMW 120 має під капотом 3-циліндровий 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 170 к.с., а версії BMW 118d та BMW 120d оснащені 4-циліндровим 2-літровим турбодизелем потужністю 150 к.с. або 163 к.с. відповідно. Для всіх версій коробкою передач виступає безальтернативний 7-ступеневий автомат-робот Steptronic – тож автомобіль BMW 1-серії вперше в своїй історії позбувся “механіки”.

Два варіанти салону та два дисплеї в цьому салоні

Окрім двох варіантів зовнішності, автомобіль BMW 1-серії пропонує й два варіанти салону. Якщо у випадку базового салону головним є повна відмова від шкіри та широке використання перероблених матеріалів, то у випадку М-салону акценти зроблені на М-кермі та на спортивних сидіннях із розвиненою боковою підтримкою.

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Хоча в двох варіантах можна побачити однакові загальні форми інтер’єру: два поєднані дисплеї BMW Curved Display (10,25-дюймовий для водія та 10,7-дюймовий дисплей мультимедійної системи), широкий центральний дефлектор вентиляції, центральна консоль з невеличким джойстиком “автомата” тощо.

Мультимедійна система працюватиме під керівництвом BMW OS9, обіцяно широкий пакет систем допомоги водію та проєкційний дисплей. А також обіцяний непоганий багажник об’ємом 380-1200 літрів.

Й одразу – дебют хот-хетча BMW M135

Не відкладаючи на колись-потім, компанія одразу представила найбільш драйверську версію новинки BMW 1-серії – справжній “хот-хетч” BMW M135 із надпотужним двигуном та повним приводом xDrive.

Все за класикою: змінена решітка радіатора у фірмовому М-стилі, розвинена вихлопна система 2х2, ексклюзивні 19-дюймові колісні диски приховують спеціальні високопродуктивні М-гальма. Плюс автомобіль BMW M135 отримує доопрацьовану адаптивну М-підвіску.

Однак найголовніша відмінність – під капотом BMW M135! Звісно, йдеться про потужний 4-циліндровий 2-літровий турбомотор: він видає 300 к.с. потужності та 400 Нм крутного моменту. У поєднання з 7-ступеневою коробкою та повним приводом цього достатньо для прискорення 0-100 км/год. за 4,9 секунди та досягнення максимальної швидкості 250 км/год.

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Чи буде час роздивлятися салон? Адже хот-хетч BMW M135 може ще щось запропонувати. Як ось спортивні сидіння з інтегрований підголівником та М-логотипом, декоративне прострочування на передні панелі у трьох фірмових кольорах, кермо з червоною нульовою відміткою та BOOST-пелюстки. Клас!

Залишилося лише додати, що виробництво автомобіля буде організовано на заводі в місті Лейпциг, а продажі мають стартувати восени цього року. Відповідно, ближче до того часу чекаємо й ціни на різні версії BMW 1-серії та BMW M135.