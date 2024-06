CMF, суббренд Nothing, який випускає бюджетні гаджети, 8 липня проведе презентацію, на якій очікуються одразу три новинки. Ними мають стати перший смартфон бренду CMF Phone 1, смартгодинник Watch Pro 2 та навушники Buds Pro 2.

Про CMF Phone 1 ми вже трохи розповідали у травні. Йому приписують 6,67-дюймовий OLED-дисплей (Full HD+, 120 Гц), чип Dimensity 7300, 8 ГБ оперативної памʼяті, 50-мегапіксельну основну камеру та акумулятор ємністю 5 000 мА•год з підтримкою 33-ватного заряджання.

A turn for the best.

CMF Phone 1. Coming 8 July.

— CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 25, 2024