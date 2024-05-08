CMF, суббренд Nothing з бюджетними продуктами, вже випустив власні навушники, розумний годинник та зарядку на 65 Вт, а тепер компанія готується представити власний бюджетний смартфон CMF Phone (1).

Як повідомляє 91mobiles, перший смартфон компанії може коштувати близько $140, що удвічі дешевше за Nothing Phone (2a). Смартфон матиме три кольорові опції: оранжеву, білу та чорну.

Також повідомляється про те, що CMF Phone (1) буде виготовлений з пластику, матиме єдину камеру ззаду отримає 6,5-дюймовий екран зі захисним склом від Gorilla Glass.

Всередині смартфон матиме процесор Mediatek Dimensity 5G та акумулятор на 5000 мА•год зі швидкістю зарядки 33 Вт. Також очікується, що CMF Phone (1) працюватиме на Nothing OS, так само як і Nothing Phone, та отримає 3 роки системних оновлень і 4 роки оновлень безпеки.