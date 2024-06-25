Торішній флагман motorola razr 40 ultra, а також його молодший брат razr 40, залишили по собі дуже приємні враження. Якщо ви шукали собі складаний смартфон з непоганими характеристиками не за усі гроші, варто було звернути увагу на ті моделі. Тепер же компанія презентувала їх наступників – моделі razr 50 ultra та razr 50. Подивімося, що змінилось.

Флагман razr 50 ultra отримав ще більший зовнішній дисплей – його діагональ тепер складає 4″ (pOLED, 1080p, 165 Гц, 2 400 ніт). Це найбільший зовнішній екран серед таких у подібних смартфонів. Його функціональність вже звична – ви можете переглядати сповіщення, слідкувати за навігацією, використовувати його як видошукач при зніманні фото тощо.

Основний 6,9-дюймовий pOLED дисплей має роздільну здатність Full HD+, адаптивну частоту оновлення до 165 Гц та пікову яскравість 3 000 ніт. У верхній частині екрана знаходиться 32-мегапіксельна фронтальна камера (ƒ/2.4).

За фото- і відеоможливості також відповідає пара 50-мегапіксельних модулів, які знаходяться на зовнішній кришці. Основний сенсор має апертуру ƒ/1.7, а телеобʼєктив з двократним оптичним зумом – ƒ/2.0.

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За продуктивність гаджета відповідає чип Snapdragon 8s Gen 3. Ємність акумулятора виросла до 4 000 мА⋅год. Підтримується 45-ватне дротове, 15-ватне бездротове і 5-ватне реверсивне заряджання. Смартфон має захист від вологи згідно з класом IPX8. Доступні кольори: зелений, синій, “персиковий” і бордовий. Вартість новинки в Китаї складає від $785 за версію 12/256 ГБ.

Простіший razr 50 теж отримав більший зовнішній дисплей з діагоналлю 3,6″ (pOLED, 1056х1066, до 90 Гц, 1700 ніт). Основний екран майже такий самий, як в Ultra – 6.9″, pOLED, Full HD+, частота до 120 Гц, яскравість до 3 000 ніт.

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Основний сенсор з роздільною здатністю у 50 МП в razr 50 доповнює надширококутна камера з 13 МП (ƒ/2.2) модулем. Всередині смартфона встановлено чип Dimensity 7300X та акумулятор ємністю 4 200 мА⋅год з підтримкою 30-ватного дротового та 15-ватного бездротового заряджання.

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Смартфон пропонується у світло-сірому, графітовому та помаранчевому (з покриттям із веганської шкіри) кольорах. Є захист від вологи згідно з класом IPX8. Ціна смартфона – від $510 за варіант 8/256 ГБ.

Моделі razr 50 та razr 50 ultra потраплять в Україну вже у серпні, однак рівень локальних цін наразі невідомий.