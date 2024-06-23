Ми вже писали про те, що українська горор-гра Level Zero від студії Doghowl Games стала модним асиметричним Extraction-шутером Level Zero: Extraction і ось стала відома дата виходу проєкту у Дочасному доступі Steam.

Level Zero: Extraction з’явиться в Дочасному доступі вже 6 серпня 2024 р., і дякувати за це треба дуже вдалим показникам демо / відкритого бета-тесту проєкту під час останнього Фестивалю новинок 2024 року Steam, на якому український шутер зайняв друге місце за числом ігрових сесій, поступившись лише виживалці і відкритому світі Once Human.

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Розробники навіть продовжили час бети до 19 червня 2024 р. і зараз хизуються дуже непоганими показниками. Протягом бета-тестування Level Zero: Extraction спробувало 300 тис. гравців, які зіграли 2,4 млн матчів, що конвертувалося у 350 тис. додавань до Списку бажаного. Зараз це 68 місце у списку найбажаніших ігор Steam за даними SteamDB. Вважається що Wishlist дає конверсію в 5% продажів у перший день, 10-20% продажів у перший тиждень і до 60% продажів протягом першого року.

У Level Zero: Extraction є план розвитку протягом Дочасного доступу, але його тривалості та ціни у гри поки що немає. Ну і звісно, у гри є повна українська локалізація, включаючи озвучення.

Нагадаємо, видавцем Level Zero: Extraction виступає нідерландсько-американська tinyBuild, створена у 2011 році вихідцем з Латвії Алексом Нічипорчиком, Люком Буртісом та англійцем Томом Бріеном. В компанії працюють вихідці з України, росії та білорусі. На жаль, з моменту початку повномасштабної російсько-української війни компанія не висловила своєї чіткої позиції з цього приводу і продовжує працювати з численними російськими розробниками. Крім того, tinyBuild працює і з великою кількістю українських студій, як ось Doghowl Games, а автори шутера SAND львівська Hologryph взагалі входить до складу tinyBuild.