Український point and click квест Shapik: The Quest нарешті вийшов у Steam. Грою займався незалежний розробник Павло Подберезко, який був вимушений залишити свою домівку в Запорізькій області через війну росіян проти України.

Розробка гри зайняла на 2 роки більше, ніж розробник очікував, а кошти на неї були зібрані на Kickstarter.

Гра пропонує зануритись у вручну намальований світ магії та таємниць. Головний герой Шапік має знайти свою зниклу сестру і для цього йому доведеться вирішити не одну загадку, а іноді навіть добряче поламати голову.

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Складно не помітити, що гра має багато спільного з іграми студії Amanita Design, а найбільше з серією Samorost.

Крім того, гра перекладена аж на 102 мови. Цього вдалось досягти завдяки тому, що гра взагалі не має тексту, окрім як в меню та налаштуваннях. Всі події гри доносяться гравцю в анімованих замальовках і ніякого мовного бар’єру.