Перше та останнє доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree отримало “змішані” відгуки від гравців у Steam. 15 137 з усіх 42 718 відгуків на момент написання є негативними. Поточний Steam-рейтинг DLC – 65/100. У гравців є дві основні претензії – оптимізація та складність гри.

Нова локація у доповненні переповнена сильними ворогами з великою кількістю балів здоров’я та ще більшою шкодою. Їм зазвичай буде достатньо одного-двох ударів для того, щоб вбити вас.

Доповнення має нову систему підняття рівня, яка є набагато важливішою для того, щоб давати відсіч ворогам, а отже навіть отримання надвисокого рівня у звичайній версії гри не гарантуватиме комфортний геймплей у Shadow of the Erdtree.

Водночас Хідетака Міядзакі, президент FromSoftware та режисер Elden Ring, нещодавно розповідав в інтерв’ю, що зменшення складності просто зламає гру.

Як вже було зазначено, окрім високої складності, гравці також масово скаржаться на рівень оптимізації. У відгуках розповідають про те, що Elden Ring Shadow of the Erdtree скидає fps до 30 кадрів у секунду після 30 хвилин у грі навіть попри високі технічні характеристики ігрової системи.

Нагадуємо, що трохи раніше Elden Ring Shadow of the Erdtree стало найвище оціненим доповненням на Metacritic обійшовши The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine. Також нагадуємо про наш гайд про те, як розпочати грати у доповнення.