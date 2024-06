Довгоочікуване доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree ще не встигло вийти, а вже злетіло на вершину, ставши найрейтинговішим доповненням до ігор в історії. За даними Metacritic, Shadow of the Erdtree має 95/100 балів на основі 58 рецензій від критиків, як повідомляє Insider Gaming.

Більшість рецензій зазначає, що масштаби доповнення перевершують навіть самі сміливі очікування. From Software практично зробила нову частину серії.

Раніше перше місце на Metacritic займало доповнення The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine з оцінкою 92/100 бали.

Доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree обіцяє нову пригоду в Землях Тіней. Гравців очікують нові таємниці, підземелля та, звісно, нові вороги. В грі також з’явиться нова зброя та обладунки, які відкриють нові ігрові стилі.

Гра виходить на ПК 21 червня о сьомій ранку в Японії, що за Київським часом буде 01:00. На консолях PlayStation та Xbox гра має з’явитись на годину раніше — опівночі. Також на честь виходу оновлення Bandai Namco опублікували новий трейлер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали що треба зробити, щоб розпочати грати в доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree.