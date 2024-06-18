20 червня 2024 р. виходить довгоочікуване доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree. Доповнення перенесе гравців у Землі Тіней, де їм доведеться дізнатись історію Мікелли з оригінальної гри. Того самого, чиїм клинком була Маленія — найскладніший бос гри.
Але традиційно для ігор From Software, щоб отримати доступ до контенту доповнення, гравцям доведеться виконати певні умови в оригінальній грі. Ми ж ділимось тим, що саме необхідно зробити гравцям, щоб пограти в DLC.
Обережно, наступна інформація може містити спойлери, для тих, хто бажає насолодитись оригінальною грою.
Якщо коротко, то потрібно:
- Перемогти боса Радана
- Перемогти боса Мога
- Доторкнутися до засохлої руки в палаці Могвін
Як перемогти Радана?
Зоряний батіг Радан — головний бос в Каеліді, регіоні на схід від стартової локації Лімгрейва. Щоб бос з’явився, ви повинні дочекатися початку Фестивалю Радана, потім відправитися до замку Редман в південно-східному кутку Каеліду та активувати портал на пляжі.
Існує три способи розпочати Фестиваль Радана:
- Дістаньтеся до будь-якого місця благодаті на плато Альтус
- Виконуйте квест Ранні, доки не розповісте про Радана Блейду на річці Сіофра
- Виконуйте квест Ранні, доки не розповісте Іджі про мисливця на відьом Джеррена.
Каелід — складний регіон, і хоч він і знаходиться біля самого початку гри, насправді його рекомендується проходити на пізніх етапах, коли Ваш персонаж вже доволі “прокачений”.
Як перемогти Мога?
Повелителя крові Мога можна знайти в палаці Могвін, який знаходиться в підземному регіоні, до якого можна потрапити лише двома шляхами:
- Скористатися телепортом на заході Освяченого снігового поля
- Використати медаль Чистокровного Лицаря, яку можна отримати в кінці квесту Білої Маски Варре, якого можна зустріти на самому початку гри.
Після перемоги над Могом в його тронному залі, вам просто потрібно взаємодіяти з засохлою рукою, що стирчить з кривавого кокона на троні. Ця рука належить напівбогу Мікеллі.
Успіхів вам, обрані потьмянілі!
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