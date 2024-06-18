20 червня 2024 р. виходить довгоочікуване доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree. Доповнення перенесе гравців у Землі Тіней, де їм доведеться дізнатись історію Мікелли з оригінальної гри. Того самого, чиїм клинком була Маленія — найскладніший бос гри.

Але традиційно для ігор From Software, щоб отримати доступ до контенту доповнення, гравцям доведеться виконати певні умови в оригінальній грі. Ми ж ділимось тим, що саме необхідно зробити гравцям, щоб пограти в DLC.

Обережно, наступна інформація може містити спойлери, для тих, хто бажає насолодитись оригінальною грою.

Якщо коротко, то потрібно:

  • Перемогти боса Радана
  • Перемогти боса Мога
  • Доторкнутися до засохлої руки в палаці Могвін

Як перемогти Радана?

Зоряний батіг Радан — головний бос в Каеліді, регіоні на схід від стартової локації Лімгрейва. Щоб бос з’явився, ви повинні дочекатися початку Фестивалю Радана, потім відправитися до замку Редман в південно-східному кутку Каеліду та активувати портал на пляжі.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree

Існує три способи розпочати Фестиваль Радана:

  • Дістаньтеся до будь-якого місця благодаті на плато Альтус
  • Виконуйте квест Ранні, доки не розповісте про Радана Блейду на річці Сіофра
  • Виконуйте квест Ранні, доки не розповісте Іджі про мисливця на відьом Джеррена.

Каелід — складний регіон, і хоч він і знаходиться біля самого початку гри, насправді його рекомендується проходити на пізніх етапах, коли Ваш персонаж вже доволі “прокачений”.

Як перемогти Мога?

Повелителя крові Мога можна знайти в палаці Могвін, який знаходиться в підземному регіоні, до якого можна потрапити лише двома шляхами:

  • Скористатися телепортом на заході Освяченого снігового поля
  • Використати медаль Чистокровного Лицаря, яку можна отримати в кінці квесту Білої Маски Варре, якого можна зустріти на самому початку гри.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree

Після перемоги над Могом в його тронному залі, вам просто потрібно взаємодіяти з засохлою рукою, що стирчить з кривавого кокона на троні. Ця рука належить напівбогу Мікеллі.

Успіхів вам, обрані потьмянілі!