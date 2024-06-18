20 червня 2024 р. виходить довгоочікуване доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree. Доповнення перенесе гравців у Землі Тіней, де їм доведеться дізнатись історію Мікелли з оригінальної гри. Того самого, чиїм клинком була Маленія — найскладніший бос гри.

Але традиційно для ігор From Software, щоб отримати доступ до контенту доповнення, гравцям доведеться виконати певні умови в оригінальній грі. Ми ж ділимось тим, що саме необхідно зробити гравцям, щоб пограти в DLC.

Обережно, наступна інформація може містити спойлери, для тих, хто бажає насолодитись оригінальною грою.

Якщо коротко, то потрібно:

Перемогти боса Радана

Перемогти боса Мога

Доторкнутися до засохлої руки в палаці Могвін

Як перемогти Радана?

Зоряний батіг Радан — головний бос в Каеліді, регіоні на схід від стартової локації Лімгрейва. Щоб бос з’явився, ви повинні дочекатися початку Фестивалю Радана, потім відправитися до замку Редман в південно-східному кутку Каеліду та активувати портал на пляжі.

Існує три способи розпочати Фестиваль Радана:

Дістаньтеся до будь-якого місця благодаті на плато Альтус

Виконуйте квест Ранні, доки не розповісте про Радана Блейду на річці Сіофра

Виконуйте квест Ранні, доки не розповісте Іджі про мисливця на відьом Джеррена.

Каелід — складний регіон, і хоч він і знаходиться біля самого початку гри, насправді його рекомендується проходити на пізніх етапах, коли Ваш персонаж вже доволі “прокачений”.

Як перемогти Мога?

Повелителя крові Мога можна знайти в палаці Могвін, який знаходиться в підземному регіоні, до якого можна потрапити лише двома шляхами:

Скористатися телепортом на заході Освяченого снігового поля

Використати медаль Чистокровного Лицаря, яку можна отримати в кінці квесту Білої Маски Варре, якого можна зустріти на самому початку гри.

Після перемоги над Могом в його тронному залі, вам просто потрібно взаємодіяти з засохлою рукою, що стирчить з кривавого кокона на троні. Ця рука належить напівбогу Мікеллі.

Успіхів вам, обрані потьмянілі!