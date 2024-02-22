Український асиметричний PvP-горор про вчених та інопланетних монстрів Level Zero, анонсований наприкінці 2022 р., змінив назву та концепцію. Тепер гра називається Level Zero: Extraction і це PvPvPvE Extraction-шутер з елементами горору. Згадаємо слова Сергія Гальонкіна: «Назви будь-яку велику компанію – вона робить Extraction Shooter».

Події гри перенесли на Землю, а замість беззахисних вчених в нас тепер декілька команд найманців, які мають витягти з бази в Антарктиці важливу інформацію про інопланетних монстрів. Самі монстри нікуди не поділися, але у гравців тепер є справжня зброя, а не лише усілякі підручні засоби та світло. Тобто тепер це майже «Чужі», але з декількома командами (3 команди по 3 бійці), які намагаються вижити та змагаються одна з іншою.

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Шутер Level Zero: Extraction вже дістався до стадії бети. Закрите бета-тестування гри заплановано на 15-18 березня 2024 р. Доступ до бети можна запитати на сторінці гри у Steam.

Level Zero: Extraction розробляється на Unreal Engine 5 і має вийти у Дочасному доступі Steam у 2024 році. Реліз на консолях заплановано пізніше.

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Студія DogHowl Games, яка розробляє Level Zero: Extraction, була створена українськими фахівцями у лютому 2022 р. на Кіпрі. Співробітники нової студії працювали раніше в таких компаніях, як Gameloft (Харків), Room 8 Studio (Київ), Twin Win Games (Київ), AB Games (Київ), Wargaming (Київ) тощо. Частка колективу залишається в Україні, частка розкидана по європейських країнах.