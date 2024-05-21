Львівська студія Hologryph та київська TowerHaus презентували перший геймплейний трейлер PvPvE-шутеру SAND про галичан у космосі.

Нагадаємо, SAND була анонсована рік тому, у червні 2023 р. Події гри відбуваються в альтернативній версії XX сторіччя, у якій людство, використовуючи steampunk-технології, почало освоювати інші планети. Українці, у складі колонізаторських флотів Австро-Угорської Імперії, потрапили на планету Софія, яка згодом перетворилася на пустелю, по якій відчайдушні галичани подорожують на величезних парових крокоходах – трамплерах.

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Ключові особливості гри:

бої як окремих гравців з ручною зброєю, так і крокуючих фортець-трамплерів;

можливість налаштовувати та вдосконалювати трамплери;

часткова руйнівність трамплерів;

PvPvE-сутички;

величезний відкритий світ;

завдання та полювання на скарби;

цікавий графічний стиль, навіяний епохою модерну та стилем Австро-Угорської Імперії початку XX сторіччя.

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За гемплеем SAND – це майже extraction-шутер, але у відкритому і майже нескінченному світі. Можна грати у команді, а можна і самому. Чимось все це схоже на Sea of Thieves у пустелі на крокуючих парових кораблях з акцентом на вогнепальній зброї та зборі ресурсів.

У SAND вже є сторінка у Steam, тож додавайте гру до Списку бажаного. Звісно ж, у грі є українська мова, а поки що окрема подяка за українське озвучення трейлеру, воно колоритне.

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Перший плейтест SAND заплановано цього літа. Щоб отримати сповіщення про його початок, гравці вже зараз можуть записатися на тестування у Steam.

SAND розробляє львівська студія Hologryph, заснована у 2016 р., яка з листопада 2020 р. входить до складу компанії tinyBuild. Київська аутсорс-студія TowerHaus, заснована у 2013 році як Velcro Games, допомагає львів’янам. Видавцем SAND виступає компанія tinyBuild.