Львівська студія Hologryph та київська TowerHaus презентували перший геймплейний трейлер PvPvE-шутеру SAND про галичан у космосі.

Нагадаємо, SAND була анонсована рік тому, у червні 2023 р. Події гри відбуваються в альтернативній версії XX сторіччя, у якій людство, використовуючи steampunk-технології, почало освоювати інші планети. Українці, у складі колонізаторських флотів Австро-Угорської Імперії, потрапили на планету Софія, яка згодом перетворилася на пустелю, по якій відчайдушні галичани подорожують на величезних парових крокоходах – трамплерах.

SAND
SAND
Перший геймплейний трейлер українського PvPvE-шутера SAND
Перший геймплейний трейлер українського PvPvE-шутера SAND
SAND

Ключові особливості гри:

  • бої як окремих гравців з ручною зброєю, так і крокуючих фортець-трамплерів;
  • можливість налаштовувати та вдосконалювати трамплери;
  • часткова руйнівність трамплерів;
  • PvPvE-сутички;
  • величезний відкритий світ;
  • завдання та полювання на скарби;
  • цікавий графічний стиль, навіяний епохою модерну та стилем Австро-Угорської Імперії початку XX сторіччя.
Перший геймплейний трейлер українського PvPvE-шутера SAND
SAND
SAND
SAND

За гемплеем SAND – це майже extraction-шутер, але у відкритому і майже нескінченному світі. Можна грати у команді, а можна і самому. Чимось все це схоже на Sea of Thieves у пустелі на крокуючих парових кораблях з акцентом на вогнепальній зброї та зборі ресурсів.

У SAND вже є сторінка у Steam, тож додавайте гру до Списку бажаного. Звісно ж, у грі є українська мова, а поки що окрема подяка за українське озвучення трейлеру, воно колоритне.

SAND
SAND
SAND
SAND

Перший плейтест SAND заплановано цього літа. Щоб отримати сповіщення про його початок, гравці вже зараз можуть записатися на тестування у Steam.

SAND розробляє львівська студія Hologryph, заснована у 2016 р., яка з листопада 2020 р. входить до складу компанії tinyBuild. Київська аутсорс-студія TowerHaus, заснована у 2013 році як Velcro Games, допомагає львів’янам. Видавцем SAND виступає компанія tinyBuild.