Представлено новий Citroen C3 Aircross – тепер навіть 7-місний

Французька компанія Citroen представила нове покоління свого компактного кросовера Citroen C3 Aircross, що втілює вже знайому ідею: бажання зробити більший та просторіший автомобіль на основі невеличкого хетчбека Citroen C3.

Візуально це одразу помітно в суттєво видовженому кузові: якщо хетч Citroen C3 ледь перевершував 4-метрову позначку, то кросовер Citroen C3 Aircross розтягнувся аж до 4,39-метрової довжини. Також новинка Citroen C3 Aircross вирізняється зміненою задньої стійкою даху з додатковим боковим віконцем, що переходить у скло кришки багажника та візуально нагадує Opel Frontera. Проте загальний дизайн фар та ліхтарів, форма вікон, пластикові накладки колісних арок – все це демонструє спорідненість моделей Citroen C3 Aircross та Citroen C3.

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Суттєве нарощування розмірів відбувалось не просто так, а для забезпечення більшого простору в салоні – адже відтепер Citroen C3 Aircross може бути 5- або навіть 7-місним! Третій ряд з пари розкладних сидінь встановлено в багажнику, який в цьому випадку має лише символічний об’єм у 40 літрів. Проте якщо скласти сидіння третього ряду, то багажник збільшиться до 330 літрів. А якщо обрати 5-місну версію Citroen C3 Aircross, то багажник й взагалі буде сягати 460 літрів. При цьому обіцяна можливість регулювання другого ряду сидінь перед/назад.

Передня частина салону нового кросовера Citroen C3 Aircross теж виконана доволі оригінально. Панель наче розділена на два рівні: згори знаходиться проєкційний дисплей для водія та центральний 10,25-дюймовий дисплей; знизу розташовані різноманітні полички. Особливу увагу також привертає кермо з надзвичайно широкими спицями. А ще обіцяні надм’які сидіння з додатковим шаром піни.

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Моторна гамма Citroen C3 Aircross має включати 1,2-літровий 100-сильний бензиновий турбодвигун у парі з МКПП, його гібридну 136-сильну версію у парі з роботизованою коробкою e-DCT, а також електричний варіант з електромотором потужністю 83 кВт або 113 к.с. та акумулятором на 44 кВт·год.

Продажі автомобіля в Європі розпочнуться вже незабаром. Наразі вказано лише орієнтир ціни: менш як 20 тисяч євро для звичайної бензинової версії, менш як 30 тисяч євро для електричної версії. Дату появи нового Citroen C3 Aircross в Україні та ціни на автомобіль ми дізнаємось пізніше. Але дуже хочеться, щоб цей компактний стильний електромобіль міг привабити не лише 5/7-міснийм салоном, але й своєю вартістю.