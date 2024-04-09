Напевно, «олди» згадають Opel Frontera у вигляді рамного позашляховика 1990-2000-х років із доволі динамічним дизайном та Isuzu-родоводом. Проте останнім часом назва Frontera зникла – аж до сьогодні, щоб знову з’явитися в продуктовій лінійці Opel: зустрічаємо нову генерацію Opel Frontera!

Проте, якщо назва лишилася – то автомобіль повністю змінився. Відтепер Opel Frontera є нічим іншим, як черговим компактним кросовером: наче, повторюється історія з поверненням Suzuki Grand Vitara. Але, звісно, в цьому випадку все виконано відповідно до стилістичних вимог Opel: фірмове «обличчя» Opel Vizor із темною горизонтальною панеллю та пласкими фарами, салон Opel Pure Panel із подвійними 10-дюймовими дисплеями тощо.

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Наразі оприлюднені лише перші зображення автомобіля Opel Frontera та перша інформація. Так, окрім характерного дизайну та салону, ще для новинки Opel Frontera обіцяні комфортні сидіння Intelli-Seats, просторий 460-літровий багажник, рейлінги з навантаженням до 200 кг.

Крім того, зустрічається інформація про силові агрегати для Opel Frontera: або повністю електричний, або гібридний з 48-вольтною технологією. Конкретики немає, але, напевно, можна розраховувати на вже відому техніку концерну Stellantis. Тобто, у випадку електромобіля – електромотор на 100-115 кВт (136-156 к.с.) та акумулятор на 50-54 кВт⋅год. А для гібрида – бензиновий 1,2-літровий турбомотор у парі з 6-ступеневим «роботом» та електродвигуном: сумарна потужність сягатиме 100-136 «коней».

Напевно, що новий компактний кросовер Opel Frontera замінить вже застарілий автомобіль Opel Crossland й має коштувати відповідно або буде з невеликим зростанням ціни. Більше інформації з’явиться ближче до старту продажів.