Акції NVIDIA вперше перевищили позначку в $1000 на торгах у середу, 22 травня. Це сталося після того, як виробник чипів повідомив про високі фінансові результати, пише CNBC.

Звіт NVIDIA став для інвесторів способом оцінити масштаби буму штучного інтелекту, який захопив ринки в минулі місяці. Результати компанії свідчать про те, що попит на її ШІ-чипи залишається сильним.

Крім того, генеральний директор компанії Дженсен Хуанг прогнозує, що пізніше цього року NVIDIA отримає дохід від свого ШІ-чипа наступного покоління, який називається Blackwell.

“Цього року ми побачимо багато доходів від Blackwell”, – сказав він.

Акції компанії 22 травня зросли на 7% під час торгів. Однак є вірогідність, що вони досягнуть нового максимуму в четвер, 23 травня.

Щодо фінансових результатів NVIDIA, то чистий прибуток компанії за квартал, який закінчився 28 квітня, склав $14,88 млрд, або $5,98 на акцію. Роком раніше показник оцінювався на рівні $2,04 млрд, або 82 центами.

Дохід гіганта досяг $26,04 млрд. Результат виявився вищим за очікування спеціалістів, які прогнозували дохід NVIDIA на рівні $24,65 млрд. У поточному кварталі компанія розраховує отримати $28 млрд доходу.

Торік продажі NVIDIA стрімко зросли, оскільки такі компанії, як Google, Microsoft, Meta, Amazon і OpenAI, купують графічні процесори компанії на мільярди доларів, які є передовими і дорогими чипами, необхідними для розробки і розгортання додатків штучного інтелекту.