Аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що Samsung може випустити майбутню лінійку флагманських смартфонів Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra лише з чипом Snapdragon 8 Gen 4, пропустивши чипи Exynos.

Раніше Samsung вже випускала флагманські смартфони без власних чипів Exynos. Вся лінійка Galaxy S23 була оснащена процесорами Snapdragon 8 Gen 2.

Куо каже, що таке рішення було прийняте не з власного бажання Samsung. У компанії виникли труднощі з виробництва власних 3-нанометрових процесорів Exynos 2500 і їх буде недостатньо для того, аби забезпечити всю лінійку Galaxy S25.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung's lower-than-expected 3nm yield.

In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 will see a price…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 17, 2024