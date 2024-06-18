Аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що Samsung може випустити майбутню лінійку флагманських смартфонів Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra лише з чипом Snapdragon 8 Gen 4, пропустивши чипи Exynos.

Раніше Samsung вже випускала флагманські смартфони без власних чипів Exynos. Вся лінійка Galaxy S23 була оснащена процесорами Snapdragon 8 Gen 2.

Куо каже, що таке рішення було прийняте не з власного бажання Samsung. У компанії виникли труднощі з виробництва власних 3-нанометрових процесорів Exynos 2500 і їх буде недостатньо для того, аби забезпечити всю лінійку Galaxy S25.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung's lower-than-expected 3nm yield. In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 will see a price… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 17, 2024

Однак повний перехід на Qualcomm матиме й свої недоліки. Через збільшений попит на чипи, Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно буде дорожчим на 25-30%. Snapdragon 8 Gen 3 коштував близько $200, тож вартість Gen 4 може зрости до $260.

Внаслідок цього також можуть зрости ціни на самі смартфони серії Galaxy S25, якщо Samsung не вирішить взяти всі додаткові витрати на себе, що малоймовірно.

Однак, окрім Qualcomm, подібна угода матиме переваги для TSMC, яка є ексклюзивним виробником чипів Snapdragon 8 Gen 3. Куо каже, що компанія також отримає значну вигоду від збільшення кількості замовлень Qualcomm.

Угода Samsung з Qualcomm не буде єдиною, де компанія ексклюзивно використовуватиме чужі чипи у своїх пристроях. У мережі з’являлися чутки, що компанія відмовилася від Qualcomm на користь MediaTek для Galaxy Tab S10+.

Нагадуємо, що раніше також повідомлялося, що Galaxy S25 Ultra може отримати значне покращення камер.