У майбутньому флагмані Samsung Galaxy S25 Ultra може з’явитися оновлена та відчутно краща система камер. Про це пише SamMobile з посиланням на інсайдера Ice Universe.

За його повідомленнями, Galaxy S25 Ultra матиме все той же набір із чотирьох камер, дві з яких отримають оновлення. Замість 10-мегапіксельної телефотокамери з трикратним оптичним зумом, S25 Ultra отримає 50-мегапіксельну, але зум залишиться таким же.

12-мегапіксельний ультраширокий сенсор також замінять на 50-мегапіксельний ультраширокий. Водночас майбутній флагман, ймовірно, отримає таку ж основну камеру з роздільною здатністю 200 мегапікселів та супертелефото камеру з 50 мегапікселями та п’ятикратним оптичним зумом, що й Galaxy S24 Ultra.

Напевно, найважливішим тут є оновлення 10-мегапіксельної камери з трикратним зумом, яка залишалася незмінною з часів Galaxy S21 Ultra. Потенційно нова камера з вищою роздільною здатністю може забезпечити групування пікселів, що може збільшити знімки в умовах слабкого освітлення.

Раніше також були чутки, що основна камера з роздільною здатністю 200 мегапікселів може отримати новий датчик, який за розміром може бути ближче до 1-дюймового датчика, однак Ice Universe не згадував про це оновлення у звіті щодо Galaxy S25 Ultra.

Інформація про камери на інших моделях S25 не повідомляється. Зараз очікується, що нові смартфони Samsung отримають помітні зміни у дизайні, процесор Snapdragon 8 Gen 4 та One UI 7 на основі Android 15. Презентація очікується на початок наступного року.