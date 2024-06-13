Зазвичай Samsung представляє дві версії своїх преміальних планшетів – з власними чипами Exynos та з чипами від Qualcomm, така практика триває вже роками, однак, можливо найближчим часом вона зміниться.

Як пише Android Police з посиланням на пост користувача ICE UNIVERS у X, на сервісі Geekbench з’явилася згадка планшета Galaxy Tab S10+ з чипом MediaTek Dimensity 9300+.

For the first time, Samsung's US version of the Galaxy Tab S10+ is being tested with the MediaTek Dimensity 9300+ processor. pic.twitter.com/vYfxAnHH3c — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 13, 2024

Чип Dimensity 9300+ виготовлений на 4-нм техпроцесі TSMC та містить восьмиядерний процесорний кластер з тактовою частотою до 3,25 ГГц і 12-ядерний графічний процесор Arm Immortalis-G720 з апаратною підтримкою трасування променів.

Відповідно до тесту Geekbench, Galaxy Tab S10+ отримав 2141 бал в одноядерному тесті та 6952 у багатоядерному. Snapdragon 8 Gen 3, з яким власне і конкурує MediaTek за допомогою 9300+, набирає у такому тесті приблизно 2220 та 6900 балів відповідно.

Однак анонс Galaxy Tab S10+ ще далеко, то ж це лише попередні оцінки, які можуть різко змінитися до часу, коли планшет офіційно покажуть. Серед іншого тест показав, що планшет ймовірно отримає 12 ГБ оперативної пам’яті.