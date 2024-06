Зазвичай Samsung представляє дві версії своїх преміальних планшетів – з власними чипами Exynos та з чипами від Qualcomm, така практика триває вже роками, однак, можливо найближчим часом вона зміниться.

Як пише Android Police з посиланням на пост користувача ICE UNIVERS у X, на сервісі Geekbench з’явилася згадка планшета Galaxy Tab S10+ з чипом MediaTek Dimensity 9300+.

For the first time, Samsung's US version of the Galaxy Tab S10+ is being tested with the MediaTek Dimensity 9300+ processor. pic.twitter.com/vYfxAnHH3c

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 13, 2024