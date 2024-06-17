На виставці MWC 2024 компанія Samsung показала розумне кільце Galaxy Ring. Цей пристрій має допомогти користувачам зручніше відстежувати фізичний стан та сон.

Очікується, що аксесуар надійде в продаж у наступному місяці. Тож не дивно, що в мережі почало з’являтися все більше інформації про нього і, навіть, можна знайти кілька “живих” фото.

9to5google повідомляє, що Samsung розробляє пропрієтарний спосіб заряджання Galaxy Ring. Для гаджета буде доступний зарядний кейс, який нагадує ті, що використовуються для навушників. Зображенням аксесуара поділився інсайдер Ice Universe в соціальній мережі Weibo.

Як бачимо, всередині кейса передбачено спеціальне місце для кільця з контактами для заряджання. Також можна побачити дві тонкі риски – одну на кільці, іншу на зарядці. Напевно, це візуальний орієнтир для користувачів, як правильно розташувати кільце.

Чи так це насправді дізнаємось вже невдовзі – реліз Galaxy Ring очікується разом із новими гаджетами Samsung на презентації, що відбудеться 10 липня.