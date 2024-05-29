З’явилися нові подробиці про майбутні пристрої Samsung – складаний смартфон Galaxy Flip6 та розумне кільце Galaxy Ring. Про це повідомляє MySmartPrice із посиланням на сертифікацію пристроїв зі сайтів PSI Testing та Certification LTD.

Galaxy Flip6 отримає трохи більший акумулятор, який у новому рейтингу має ємність 3 887 мА•год, але рекламуватимуть як акумулятор на 4 000 мА⋅год, як і повідомлялося раніше. Попередня модель Flip5 мала ємність 3 700 мА⋅год.

Щодо розумного кільця, то тут стала відома розмірна сітка Galaxy Ring. Повідомляється, що кільце буде у розмірах із 5 по 12. Це суперечить попереднім заявам самої компанії, яка під час першої презентації розповідала, що кільце буде у розмірах із 5 по 13.

Акумулятор у розумному кільці Samsung буде варіюватися залежно від розміру. Користувачі зможуть отримати пристрій з 17 мА⋅год у розмірах 5, 6 та 7; 18,5 мА⋅год для 8, 9, 10; 11 і 22 мА⋅год для 12. Кільце Oura Ring із приблизно такою ж ємністю акумулятора давало до семи днів роботи, але Samsung зазначає, що її кільце зможе працювати дев’ять днів.

Також у списку сертифікації показали ще кілька “живих” зображень кільця у чорному кольорі.

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Нагадаємо, у лютому відомий інсайдер OnLeaks показав рендери Flip6, який отримає 6,7-дюймовий внутрішній дисплей та 3,4-дюймовий зовнішній, процесор Snapdragon 8 Gen 3 та коштуватиме $999.