Як відомо, Phantom Liberty стало першим та єдиним DLC до action/RPG Cyberpunk 2077 від CD Projekt, що насправді нетипово для таких великих і дорогих ігор. Як з’ясувалося для Cyberpunk 2077 планувалося ще одне доповнення, події якого мали відбуватися на Місяці. Про це пише Insider Gaming.

Йдеться про докази існування подібного DLC, які з’явилися у Мережі. Це зображення, концепт-арти, схеми, добірки файлів та дані для побудови мапи. Місяць займає важливе місце у лорі гри, наприклад, колонію на супутнику Землі згадують як у доповненні Phantom Liberty, так і в аніме Cyberpunk: Edgerunners. У всесвіті Cyberpunk 2077 Місяць був колонізований, має декілька міст та є важливим для корпорацій. На час подій гри на Місяці проживає близько 58 000 осіб.

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Начебто на початку в CD Projekt взагалі планувала зробити Місяць основним місцем подій базовій грі, але згодом вирішили повернутися на Землю, а перебування на Місяці перенести до DLC, яке, в решті решт, так і не вийшло. Шкода, бо DLC за межами Найт-Сіті було б дуже цікавою зміною оточення для гравця.

Як відомо, зараз CD Projekt працює над сиквелом Cyberpunk 2077 і називають першу гру “лише «розігрівом»” перед цим проєктом. Що ж, можливо в нас є шанси побачити Місяць в умовному Cyberpunk 2. Але буде це, скоріше за все, не раніше 2026 року. Реалістично – у 2027-28 рр.