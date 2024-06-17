Як відомо, Phantom Liberty стало першим та єдиним DLC до action/RPG Cyberpunk 2077 від CD Projekt, що насправді нетипово для таких великих і дорогих ігор. Як з’ясувалося для Cyberpunk 2077 планувалося ще одне доповнення, події якого мали відбуватися на Місяці. Про це пише Insider Gaming.

Йдеться про докази існування подібного DLC, які з’явилися у Мережі. Це зображення, концепт-арти, схеми, добірки файлів та дані для побудови мапи. Місяць займає важливе місце у лорі гри, наприклад, колонію на супутнику Землі згадують як у доповненні Phantom Liberty, так і в аніме Cyberpunk: Edgerunners. У всесвіті Cyberpunk 2077 Місяць був колонізований, має декілька міст та є важливим для корпорацій. На час подій гри на Місяці проживає близько 58 000 осіб.

Cyberpunk 2077 Moon DLC
Cyberpunk 2077 Moon DLC
Cyberpunk 2077 Moon DLC
Cyberpunk 2077 Moon DLC
Cyberpunk 2077 Moon DLC

Начебто на початку в CD Projekt взагалі планувала зробити Місяць основним місцем подій базовій грі, але згодом вирішили повернутися на Землю, а перебування на Місяці перенести до DLC, яке, в решті решт, так і не вийшло. Шкода, бо DLC за межами Найт-Сіті було б дуже цікавою зміною оточення для гравця.

Як відомо, зараз CD Projekt працює над сиквелом Cyberpunk 2077 і називають першу гру “лише «розігрівом»” перед цим проєктом. Що ж, можливо в нас є шанси побачити Місяць в умовному Cyberpunk 2. Але буде це, скоріше за все, не раніше 2026 року. Реалістично – у 2027-28 рр.