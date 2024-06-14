Microsoft відкладе запуск нової функції Recall, яка зберігає скриншоти усієї активності користувачів в одній хронологічній стрічці. Про це повідомляє Reuters.

Компанія анонсувала функцію на основі штучного інтелекту для комп’ютерів Copilot+ у травні. Інструмент покликаний швидко та легко знаходити та повертатися до попередніх активностей, документів, чатів тощо.

Однак невдовзі після презентації Recall експерти з кібербезпеки почали бити на сполох через потенційні ризики для безпеки. У відповідь на це стало відомо, що Microsoft вносить зміни до Recall, щоб зробити функцію безпечнішою.

Проте зараз компанія все ж вирішила відкласти запуск інструмента, який був запланований на 18 червня. Натомість Microsoft попередньо протестує його з меншою групою користувачів через побоювання щодо ризиків для приватного життя.

Протягом наступних тижнів Recall буде доступна лише для попереднього перегляду в програмі Windows Insider Program (WIP). Це загальнодоступна програма тестування програмного забезпечення, яка дозволяє мільйонам “найбільших шанувальників Windows” попередньо переглянути майбутні функції операційної системи.

У компанії пояснили, що це рішення ґрунтується на прагненні забезпечити безпечний і надійний досвід для всіх клієнтів і отримати додаткові відгуки перед тим, як зробити функцію доступною для всіх користувачів ПК Copilot+.