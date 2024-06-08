Microsoft повідомила, що почула відгуки спільноти та її занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки нової функції Recall, яка зберігає скриншоти усієї активності користувачів в одній хронологічній стрічці.

У новому блозі від Павана Давулурі, корпоративного віцепрезидента Windows + Devices, йдеться про кілька змін, які Microsoft робить у межах політики Secure Future Initiative (SFI) для того, щоб підвищити безпеку та конфіденційність функції.

Насамперед, під час першого запуску Recall функція буде вимкнена за замовчуванням, а користувачі отримають сповіщення, у якому зможуть ввімкнути її або залишити повністю вимкненою.

Далі компанія зазначає, що для того, щоб отримати доступ до стрічки Recall, користувачам потрібно буде підтвердити особу через Windows Hello. Для перегляду хронології та пошуку у Recall також знадобиться підтвердження присутності.

Також додають додаткові рівні захисту даних, включаючи розшифровку “точно вчасно”, захищену Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), внаслідок чого скриншоти будуть розшифровані та доступні лише після автентифікації користувача. Крім того, зашифрували й базу даних індексу пошуку.

Microsoft додатково нагадую про попередні заходи безпеки, які є у цій функції: скриншоти зберігаються локально на комп’ютері, вони не надсилаються компанії чи третім сторонам, користувачі отримуватимуть сповіщення про те, що Recall зробив скриншот, скриншоти вебперегляду з керуванням цифровими правами або InPrivate не зберігатимуться, також користувачі завжди можуть відфільтрувати та видалити вже збережені скриншоти.