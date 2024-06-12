Ілон Маск відкликав позов проти компанії OpenAI та її гендиректора Сема Альтмана. Проте бізнесмен може відновити його в майбутньому. Про це повідомляє The Verge.

Йдеться про позов, поданий цього року. У ньому мільярдер звинуватив OpenAI в тому, що вона відмовилася від місії розробити ШІ, який принесе користь людству. Також Ілон Маск звинуватив компанію у тому, що партнерство з Microsoft перетворило її на дочірню структуру, завданням якої є збільшити прибутки.

Невдовзі після цього OpenAI спростувала претензії Ілона Маска. Техногігант акцентував на розвитку безпечної та корисної технології та поділився деталями співпраці з мільярдером.

Приміром, за інформацією компанії, Ілон Маск прагнув отримати мажоритарний пакет акцій, посаду гендиректора та початковий контроль над радою директорів OpenAI. Не отримавши згоди, мільярдер запропонував приєднати розробника ChatGPT до Tesla.

Зрештою Ілон Маск пішов, але перед цим сказав, що ймовірність успіху нинішнього лідера у галузі ШІ дорівнює нулю.

Тепер бізнесмен відкликав свій позов – причому це сталося всього за день до запланованого слухання, на якому суддя повинен був розглянути клопотання OpenAI про закриття справи.

За інформацією медіа, позов ґрунтувався на сумнівних твердженнях. Приміром, Ілон Маск заявляв, що OpenAI порушила контракт. Але документ не додали як доказ – насправді він не був письмовою угодою, яку підписали б усі сторони.