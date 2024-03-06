OpenAI спростувала претензії Ілона Маска, який звинуватив компанію у відмові від початкової місії створити ШІ на користь людства. У своєму блозі техногігант акцентував на розвитку безпечної та корисної технології та поділився деталями співпраці з мільярдером.

За інформацією OpenAI, під час заснування в 2015 році гендиректор Сем Альтман та співзасновник Грег Брокман планували залучити $100 млн інвестицій. Але Ілон Маск вважав за потрібне мати справу з більшою сумою.

«Ми повинні вийти на набагато більшу суму, ніж $100 мільйонів, щоб не здаватися безнадійними… Я думаю, ми повинні сказати, що ми починаємо з $1 мільярда… Я покрию все, що не надасть хтось інший», – цитує OpenAI один із листів мільярдера.

Проте від Ілона Маска компанія зрештою отримала менше $45 млн. Інші донори надали OpenAI понад $90 млн.

Також в OpenAI розповіли про те, як оцінювали реалістичний шлях до створення загального штучного інтелекту (AGI). На початку 2017 року тут дійшли висновку, що такий проєкт потребувати величезних обсягів обчислень. А разом із цим – і значно більший капітал.

Потенційно йшлося про мільярди доларів на рік. За даними OpenAI, це – набагато більше, «ніж будь-хто з нас, особливо Ілон, думав, що ми зможемо зібрати як некомерційна організація». Тому OpenAI та Ілон Маск визнали, що для отримання ресурсів необхідна комерційна структура.

За даними компанії, Ілон Маск прагнув отримати мажоритарний пакет акцій, посаду генерального директора та початковий контроль над радою директорів. Проте в OpenAI не могли погодитися на комерційні умови бізнесмена, вважаючи, що «абсолютний контроль над OpenAI з боку однієї особи суперечить місії».

Після цього Ілон Маск запропонував приєднати OpenAI до Tesla. У своєму листі мільярдер стверджував, що це рішення буде правильним.

«Tesla – це єдиний шлях, який може хоч якось конкурувати з Google. Але навіть тоді ймовірність того, що вона стане противагою Google, невелика. Вона просто не дорівнює нулю», – запевняв Ілон Маск у листі.

OpenAI розповіла, що невдовзі після цього мільярдер вирішив залишити компанію та заявив, що ймовірність її успіху дорівнює нулю. Також він сказав, що планує створити конкурента AGI в межах Tesla.

Коли Ілон Маск пішов наприкінці лютого 2018 року, він сказав команді OpenAI, що підтримує її у пошуку власного шляху до залучення мільярдів доларів. Але вже в грудні того року надіслав листа, в якому написав, що навіть «залучення кількох сотень мільйонів буде недостатньо. Потрібні мільярди на рік негайно або забудьте про це».

З-поміж іншого OpenAI пояснила своє рішення не розміщувати відкритий код. В компанії зауважили, що Ілон Маск «розумів, що місія не передбачає відкритого кодування AGI».

«Нам сумно, що це сталося з людиною, якою ми глибоко захоплювалися – з тим, хто надихав нас прагнути до більшого, потім сказав, що ми зазнаємо невдачі, створив конкурента, а потім подав на нас до суду, коли ми почали досягати значних успіхів у виконанні місії OpenAI без нього», – додали в компанії.

Нещодавно Ілон Маск подав до суду на OpenAI. У позові мільярдер звинуватив компанію в тому, що вона відмовилася від місії розробити ШІ, який принесе користь людству. Також він звинуватив OpenAI у тому, що партнерство з Microsoft перетворило її на дочірню компанію, завданням якої є збільшити прибутки.