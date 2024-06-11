Виробники намагаються зробити свої нові електромобілі все більш доступними. Й ось черговий приклад – новинка Hyundai Inster, яка має дебютувати вже цього літа. Наразі ми бачимо лише перші світлини-тизери та отримуємо першу інформацію про електромобіль Hyundai Inster, але й тут є чимало цікавого.

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Наприклад, вже зрозуміло, що новинка буде споріднена з моделлю Hyundai Casper за формою кузова та загальним дизайном. Але Hyundai Inster буде вирізнятися “піксельним” дизайном, який вже став особливістю електромобілів Hyundai.

Також очікується, що запас ходу електромобіля Hyundai Inster буде складати 200-220 миль або 320-350 км – небагато, проте для конкуренції з моделями Dacia Spring та Citroen e-C3 вистачить. Адже новинка Hyundai Inster буде орієнтуватись, перш за все, на ринок Європи та в сегмент відносно доступних електромобілів: стартова ціна очікується на рівні 20 тисяч євро.