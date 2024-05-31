Вночі 31 травня відбулася презентація State of Play від PlayStation. На ній здебільшого показали нові трейлери вже анонсованих проєктів, але були й нові анонси, як, наприклад, гра Astro Boy.

Далі у матеріалі ми зібрали все показане під час презентації:

Astro Bot

Astro Bot повертається. Можливо, найголовнішим анонсом State of Play є нова частина фірмового платформера, який стане найбільшим у серії та перенесе гравців у величезну космічну пригоду.

Гравці досліджуватимуть 6 галактик і понад 80 рівнів у пошуках розрізненої команди Астро. Гра вийде 6 вересня, а попередні замовлення починаються з 7 червня.

Concord

Під час презентації представили новий трейлер Concord, у якому показали ігролад, всесвіт та персонажів. Новий командний шутер від першої особи вийде 23 серпня.

God of War Ragnarök вийде на ПК

PlayStation нарешті анонсувала довгоочікуваний порт God of War Ragnarök на ПК. Реліз на ПК відбудеться 19 вересня та вимагатиме акаунт PSN.

За попереднє замовлення гравці отримають внутрішньоігрові нагороди, зокрема броню Risen Snow для Кратоса та накидку Risen Snow для Атрея. Безплатне доповнення God of War Ragnarök: Valhalla DLC також буде доступним.

Until Dawn

Компанія представила новий трейлер ремейку Until Dawn для ПК та PlayStation 5. Точна дата релізу не повідомляється, але гру обіцяють випустити восени.

Skydance’s Behemoth

Skydance’s Behemoth – нова гра від Skydance Games’s для PS VR2. Це буде екшн від першої особи, який вийде цієї осені. Гра запропонує жорстоку та фізичну боївку, динамічне пересування, загадки вбудовані в оточення та великі бійки з босами.

Path of Exile 2

На State of Play показали новий трейлер Path of Exile 2, безплатної RPG наступного покоління від Grinding Gear Games, яка з’явиться на PlayStation 5 із чудовою новою функцією: кооператив на дивані, який дозволить гравцям грати з одного акаунта або з різних акаунтів на одній консолі. Реліз гри у дочасному доступі відбудеться пізніше цього року.

Monster Hunter Wilds

Новий трейлер майбутньої екшн-RPG показує багатий та живий світ, який гравці зможуть дослідити, коли гра вийде у 2025 році.

Silent Hill 2

На State of Play показали новий трейлер ремейку Silent Hill 2. Реліз гри відбудеться 8 жовтня. Також було показано 13 хвилин ігроладу.

Alien: Rogue Incursion

На презентації показали перший погляд на ігролад Aline: Rogue Incrusion. Це – новий екшн-горрор для VR, який вийде для PS VR2 наприкінці 2024 року.

Marvel Rivals

Marvel Rivals, новий командний шутер із відомими героями всесвіту Marvel, отримав новий трейлер, у якому також представили Венома та Адама Варлока. Закрита бета гри пройде у липні.

Dynasty Warriors: Origins

На State of Play також показали новий трейлер Dynasty Warriors: Origins, де розгортається найбільша битва у всій серії та з’являється новий герой, щоб боротися за виживання у Трьох Королівствах. Гра вийде у 2025 році.

Ballad of Antara

TipsWorks Studio на State of Play представила нову гру Ballad of Antara, безплатну фентезі екшн-RPG, яка вийде у 2025 році. У грі буде кілька персонажів на вибір, які володіють здібностями подорожувати у двох світах – нормальним та тим, що й уявити важко.

Infinity Nikki

Infinity Nikki – це пригодницька гра в одягання з відкритим світом, яка вийде на PS5. Бета-тест відбудеться пізніше цього року. Головна героїня, Ніккі, матиме різні наряди, які даватимуть їй різні магічні сили для допомоги у подорожі.

Where Winds Meet

На State of Play також показали Where Winds Meet, епічну пригоду у відкритому світі RPG в пригодницькому жанрі китайського фентезі Уся з багатою демонстрацією східних єдиноборств.