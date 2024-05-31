Під час презентації State of Play PlayStation офіційно анонсувала порт God of War Ragnarök на ПК. Реліз гри відбудеться 19 вересня.

Але є один нюанс, гра вимагатиме акаунт PlayStation Network.

Версія для ПК отримає розблокований фреймрейт та можливість грати у справжньому 4К. Також на ПК будуть доступні технології NVIDIA DLSS, AMD FSR та Intel XeSS. Крім того, ПК версія отримає підтримку ультрашироких екранів зі співвідношенням сторін до 32:9.

Разом із релізом God of War Ragnarök на ПК також буде доступне безплатне оновлення Valhalla та всі оновлення, які гра отримала після релізу, зокрема режим New Game+.

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За попереднє замовлення, яке вже доступне у Steam та Epic Games Store, гравці зможуть отримати бонусний контент. За звичайне передзамовлення у подарунок дадуть броню Risen Snow для Кратоса та костюм Risen Snow для Атрея.

За покупку God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition гравці отримають повну броню Darkdale, а також руків’я Darkdale для клинка та сокири для Кратоса та костюм Dardale для Атрея. Додатково гравці отримають цифровий саундтрек та мініартбук.