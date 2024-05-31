Компанія Bloober Team показала на State of Play від Sony новий трейлер ремейку Silent Hill 2. Гра вийде 8 жовтня цього року ексклюзивно на PlayStation 5.

Трейлер демонструє персонажа з оригінальної гри Анжелу Ороско – молоду дівчину, яка приїхала до Сайлент Гіллу в пошуках своєї сім’ї.

Bloober Team – це польська студія, яка спеціалізується на іграх жанру Horror та зробила собі ім’я такими проєктами, як дилогія Layers of Fears, Observer, Blair Witch та найсвіжіша гра Medium.

Над саундтреком гри працює Аркадіуш Рейковський разом з Акірою Ямаокою.

У Bloober Team також опублікували 13 хвилин ігрового процесу, які демонструють самий початок гри, коли Джеймс Сандерленд тільки прибуває до туманного міста.