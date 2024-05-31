Прихильники S.T.A.L.K.E.R. можуть очікувати на створення серіалу, але відповідних пропозицій з боку Netflix поки не надходило. Про це розповів засновник GSC Game World Сергій Григорович в інтерв’ю для “Межі”.

“Очікувати можемо, але Netflix поки що не звернувся до нас за цим. Проблема в сценарії, здебільшого. Тому що постановку можна зробити гарну нашими руками. Переклад можна зробити професійний будь-якою мовою. Важко написати дуже цікавий сценарій”, – сказав він.

Сергій Григорович пояснив, що “гра – це все ж таки гра, а фільм – це трохи інше”. Сценарій до кінокартини пишеться за іншими законами.

У 2010 році планувалося зробити серіал за S.T.A.L.K.E.R. власними силами, з GSC Game World в якості продюсерів. Була знята пілотна серія, але далі справа не пішла. Режисером пілота став Гліб Скоробогатів. Головну роль зіграв українській актор Євген Юхновець, епізодичну роль –російській актор Гоша Куценко. Згодом робота над серіалом була припинена.

“Ми спробували, в нас з ним не вийшло. Відклали на деякий час, коли дійсно прийде хтось великий, потужний, і скаже “Все, ми вкладаємо гроші, наймаємо найкращих режисерів Голлівуду. І вони пишуть сценарій”, – розповів засновник GSC Game World.

Водночас він підтвердив, що раніше розмовляв на цю тему зі CEO Postmodern (група FILM.UA) Єгором Борщевським. Також Сергій Григорович погодився зі сподіваннями, що після виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 зросте інтерес до всесвіту та, можливо, ми побачимо серіал.

До слова, нещодавно у прокат вийшов документальний фільм про розробку першого S.T.A.L.K.E.R., у зйомках якого брав участь один із редакторів “Межі”. Стрічка тривалістю 77 хвилин отримала назву “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”.