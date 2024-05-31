Сьогодні “S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля” — це одна з найочікуваніших ігор, не тільки серед українських гравців, а по всьому світу. Але це стало можливим завдяки цілій низці подій, серед яких і фінансовий успіх Cossacks 3. Про це розповів засновник GSC Game World Сергій Григорович в інтерв’ю для “Межі”.

Одного дня, коли GSC Game World практично стояла на паузі до Сергія Григоровича звернувся його брат Євген Григорович з пропозицією розробити третю частину серії стратегій “Козаки”.

Без зайвих розмов Сергій дав дозвіл на розробку триквелу під керівництвом Євгена та профінансував розробку за власний кошт. У 2014 році студія оголосила про своє повернення в ігрову індустрію та про початок розробки нової гри. Про те, що це саме нова частина “Козаків”, спільноті стане відомо вже у 2015 році.

Гра окупила свою розробку та продалася накладом приблизно у 530-610 тис. копій. Після фінансового успіху “Козаків 3” в компанії знову почали думати про S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сергій зазначає, що з появою Steam розробникам стало значно легше “відбивати” витрачені на розробку гроші. Якщо раніше видавець забирав собі 75% доходу від гри, а деякі навіть і 85% (Electronic Arts), то зараз Steam вираховує лише 30%.

З новими можливостями студія взялась за розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 з Євгеном Григоровичем на чолі та знову за гроші Сергія Григоровича. Пізніше до фінансування приєднається Макс Кріппа та Microsoft.

Тепер же до виходу залишилось всього нічого — гра виходить 5 вересня 2024 року на Xbox Series S | X та PC.