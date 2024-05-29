Apple поділилася списком фіналістів щорічної церемонії Apple Design Awards. Як і у випадку з найкращою програмою 2023 року, компанія обійшлася без програм для штучного інтелекту.

Єдиним винятком є браузер Arc, який цього року отримав оновлення з набором функцій на основі штучного інтелекту, яке поки доступне лише на пристроях Apple, але не у версії для Windows. Це – єдина згадка ШІ у списку.

this one hits different, so so proud of the team pic.twitter.com/njoIV0vukm — Josh Miller (@joshm) May 28, 2024

Цього року компанія також додала нову категорію, яка висвітлює програми, котрі отримали оновлення або були створені для роботи на Vision Pro, а саме: Sky Guid, NBA, djay; та ігри Synth Riders, Blackbox і Loóna: Cozy Puzzle Games.

У категорії Інклюзивність до списку фіналістів також пройшла гра Quadline від українського розробника Івана Ковалова, яка у 2022 році отримала відзнаку на фестивалі інді-ігор Google Play. Серед інших фіналістів у цій категорії є oko, Compete Anatomy 2024, Tiimo та ігри Unpacking і Crayola Adventures.

До фіналістів у категорії застосунків, які приносять користувачам “радість та щастя”, увійшли програма для малювання Dudel Draw, програма для ведення журналу Bears Gratitude, колекція створених користувачами 3D-просторів Rooms та ігри WHAT THE CAR?, NYT Games та Hello Kitty Island Adventure.

Серед іншого у список також потрапили інструмент для створення 2D-анімацій Procreate Dreams, порт Death Stranding на iPhone, iPad та Mac, а також гра Lies of P. Із повним списком усіх номінантів можна ознайомитися на офіційному сайті Apple.