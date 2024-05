Apple поділилася списком фіналістів щорічної церемонії Apple Design Awards. Як і у випадку з найкращою програмою 2023 року, компанія обійшлася без програм для штучного інтелекту.

Єдиним винятком є браузер Arc, який цього року отримав оновлення з набором функцій на основі штучного інтелекту, яке поки доступне лише на пристроях Apple, але не у версії для Windows. Це – єдина згадка ШІ у списку.

this one hits different, so so proud of the team pic.twitter.com/njoIV0vukm

— Josh Miller (@joshm) May 28, 2024