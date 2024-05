Google нещодавно запустив у США AI Overview, нову пошукову систему на основі штучного інтелекту, але з нею, як і з будь-якими чат-ботами та іншими інструментами на основі ШІ, теж бувають проблеми й часом пошуковик видає дуже неправильні відповіді.

Як пише The Verge, один користувач спробував знайти у Google рецепт для піци, з якої не буде легко з’їжджати сир, але AI Overview дав відповідь, що для того, аби сир не з’їжджав, потрібно додати клей. Цю відповідь штучний інтелект взяв зі жартівливого коментаря користувача fucksmith з Reddit, який був опублікований 11 років тому.

Google AI overview suggests adding glue to get cheese to stick to pizza, and it turns out the source is an 11 year old Reddit comment from user F*cksmith 😂 pic.twitter.com/uDPAbsAKeO

— Peter Yang (@petergyang) May 23, 2024