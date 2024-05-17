OpenAI оголосила у своєму блозі про партнерство з Reddit. У його межах компанія отримає доступ до API даних платформи, що дозволить ChatGPT використовувати інформацію та контент її користувачів.

Reddit також отримає свої переваги: платформа інтегрує нові можливості штучного інтелекту для користувачів та модераторів. Крім того, OpenAI стане рекламним партнером Reddit.

У своєму повідомленні OpenAI не розкрила жодних фінансових умов, проте наголосила, що гендиректор компанії Сем Альтман володіє акціями Reddit та не брав участі в укладенні угоди. Партнерство було схвалено незалежною радою директорів OpenAI.

Нагадаємо, що схожу угоду Reddit вже уклав на початку цього року з Google для навчання Gemini. Тоді стало відомо, що така співпраця коштуватиме компанії, яка належить Alphabet, $60 млн на рік.

До слова, недавно Reddit провела IPO, до якого готувалася тривалий час. У його межах було розміщено 22 млн акцій та залучено $748 млн.