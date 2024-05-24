Серіал Fallout отримав неабияку популярність і вже був подовжений на другий сезон. Причому від його успіху виграє не тільки його творець Amazon, але й власник ігрової франшизи Bethesda — серіал сприяв стрімкому зростанню продажів всіх останніх ігор Fallout.

Ресурс VG Insights спробував визначити, скільки саме змогла заробити Bethesda завдяки виходу серіалу від Amazon.

Так, за їхніми оцінками, Fallout 4 було продано 2 млн копій, що принесло видавцю приблизно $22 млн. Fallout 76, попри те що це значно новіша гра, було продано менше, від 1 до 1,5 млн копій — це ще близько $16 млн. Крім того, ресурс припускає, що на внутрішньоігрових покупках у Fallout 76 Bethesda заробила додатково ще $12 млн.

Крім продажу ігор, видавець також отримав приблизно $30 млн від Amazon за ліцензію на створення серіалу по власному IP — тож загалом на виході серіалу Bethesda мала заробити десь $80 млн.

Варто зауважити, що в цю суму не включений дохід від Fallout Shelter, який може становити від $5 до $10 млн, також VG Insights не порахував продажі Fallout 3 і New Vegas (при тому, що остання гра зуміла потрапити до щомісячного чарту UK Top 10 і деякий час фігурувала у списку бестселерів Steam).

Тож можна припустити, що в цілому успіх серіалу приніс Bethesda до $100 млн — дуже непогано, зважаючи на те, що це по суті “безплатний бонус”, заради якого компанії не довелося робити абсолютно нічого.