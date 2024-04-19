Серіал Fallout від Amazon, прем’єра якого лише недавно відбулася, офіційно продовжили на другий сезон. Інші подробиці поки невідомі. Про це пише The Verge.

Amazon також повідомляє, що за перші чотири дні серіал увійшов у топ 3 шоу від Prime Video за весь час і є найпопулярнішим глобально з часів Rings of Power, який вийшов у 2022 році.

Серіал отримав не лише велику популярність, а й чимало хороших відгуків. Кінокритики та прості глядачі залишилися задоволеними. На Rotten Tomatoes шоу отримало 94% від критиків та 89% від глядачів.

Окрім чудових показників по переглядах серіал також дав чималий приріст для ігор. У Steam Fallout 76 встановила новий рекорд за одночасною кількістю гравців.

Водночас, як повідомляє Forbes, за статистикою GSD, Fallout 4 стала найпродаванішою грою в Європі зі збільшенням продажів на 7500%.