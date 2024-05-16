Студія Chornozem Interactive розробляє гру про Чорнобильську зону під назвою “Ехо Прип’яті” / Echo of Pripyat. Це симулятор ходіння, тобто наративна адвентюра. У проєкта вже є сторінка у Steam.

“Ехо Прип’яті” – захоплюючий симулятор ходіння, який поглиблює гравця в атмосферу Чорнобильської зони відчуження, передаючи всі жахи та страхи людей, залишених на цій забутій землі. Гра створена для того, щоб гравець міг відчути атмосферу цього загадкового місця. Досліджуйте заборонені зони Чорнобиля, стикаючись з небезпеками та загадками. Пройдіть через випробування, які перевірять вашу витривалість та рішучість. Будьте готові до зустрічі з невідомим, що таїться в темних куточках зони. Занурююча атмосфера Чорнобиля завдяки звуковому супроводу та візуальним ефектам. Реалістичне відтворення зони відчуження за допомогою передової графіки. – йдеться в описі гри.

Echo of Pripyat планують випустити у серпні 2024 р. (як раз перед релізом “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля”?), але судячи з того, що автори планують ще й вийти на Kickstarter, це буде лише пролог.

У польської студії The Farm 51, авторів гри Chernobylite вже був чимось схожий VR-проєкт про Чорнобиль – Chernobyl VR Project. А взагалі-то рік тому ми робили підбірку різноманітних ігор про Чорнобиль.

Нагадаємо, з сьогодні у мережі кінотеатрів “Планета кіно” починається показ документального фільму “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”, присвяченого розробці першого S.T.A.L.K.E.R. Ми вже подивилися цю стрічку, вийшло дійсно дуже достойно, з повагою, тактом та величезною дозою ностальгію.