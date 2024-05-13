Apple наблизилася до укладання угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18 – наступній операційній системі для iPhone.

Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота в межах низки нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця.

У квітні агентство Bloomberg повідомило про активізацію переговорів із OpenAI. Втім, немає жодних гарантій, що угода буде оголошена найближчим часом.

Крім того, Apple провела переговори з Google про ліцензування її чат-бота Gemini. Ці переговори наразі не привели до угоди, але вони тривають.

Недавно також стало відомо, що Apple придбала французький стартап Datakalab, який фокусується на штучному інтелекті та працює з технологією computer vision. Угоду було завершено в грудні минулого року. До цього в компанії працювало від 10 до 20 співробітників.