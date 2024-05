Apple вдалася до незвичного кроку – вона вибачилася за короткий рекламний ролик iPad Pro, у якому гідравлічний прес знищує музичні інструменти. Про це пише CNBC.

Гендиректор Apple Тім Кук опублікував відео 7 травня. Apple також розмістила рекламу на YouTube.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024