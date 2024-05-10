Apple вдалася до незвичного кроку – вона вибачилася за короткий рекламний ролик iPad Pro, у якому гідравлічний прес знищує музичні інструменти. Про це пише CNBC.

Гендиректор Apple Тім Кук опублікував відео 7 травня. Apple також розмістила рекламу на YouTube.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Відео показує, як прес опускається на різні предмети, зокрема гітару та піаніно, буквально розчавлюючи їх. Після цього в кадрі з’являється iPad Pro – це, очевидно, має наштовхнути глядачів на думку, що великі речі можна “стиснути” та вмістити в одному невеликому пристрої.

Однак знищення інструментів виявилося не найкращою ідеєю для рекламного ролика. Чимало людей обурилося через відео Apple та висловило своє невдоволення в соцмережах.

“Наша мета – завжди відзначати безліч способів самовираження користувачів і втілювати свої ідеї в життя за допомогою iPad, – сказав віце-президент Apple з маркетингу Тор Міхрен в інтерв’ю Ad Age. – Ми не влучили в ціль з цим відео, і ми просимо вибачення”.

За інформацією медіа, після інциденту компанія вирішила не запускати цю рекламу на телебаченні.

До слова, таку аналогію в рекламі свого часу також використала компанія LG. Про неї нагадав один із користувачів платформи X, який опублікував відповідний ролик 2008 року.