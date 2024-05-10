Apple вдалася до незвичного кроку – вона вибачилася за короткий рекламний ролик iPad Pro, у якому гідравлічний прес знищує музичні інструменти. Про це пише CNBC.

Гендиректор Apple Тім Кук опублікував відео 7 травня. Apple також розмістила рекламу на YouTube.

Відео показує, як прес опускається на різні предмети, зокрема гітару та піаніно, буквально розчавлюючи їх. Після цього в кадрі з’являється iPad Pro – це, очевидно, має наштовхнути глядачів на думку, що великі речі можна “стиснути” та вмістити в одному невеликому пристрої.

Однак знищення інструментів виявилося не найкращою ідеєю для рекламного ролика. Чимало людей обурилося через відео Apple та висловило своє невдоволення в соцмережах.

“Наша мета – завжди відзначати безліч способів самовираження користувачів і втілювати свої ідеї в життя за допомогою iPad, – сказав віце-президент Apple з маркетингу Тор Міхрен в інтерв’ю Ad Age. – Ми не влучили в ціль з цим відео, і ми просимо вибачення”.

За інформацією медіа, після інциденту компанія вирішила не запускати цю рекламу на телебаченні.

До слова, таку аналогію в рекламі свого часу також використала компанія LG. Про неї нагадав один із користувачів платформи X, який опублікував відповідний ролик 2008 року.