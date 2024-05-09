Intel попереджає геймерів не застосовувати нові налаштування від виробників материнських плат для підвищення стабільності чипів Intel Core i9 13-го і 14-го покоління в іграх, повідомляє The Verge.

Нещодавно ASUS випустила оновлення для своїх материнських плат із спеціальним “базовим профілем Intel” із нижчими параметрами енергоспоживання.

Intel, яка раніше повідомляла, що проводить розслідування щодо вильотів в іграх на своїх найсучасніших процесорах, закликала користувачів навпаки обирати профіль з вищим енергоспоживанням, залежно від материнської плати та чипа.

“Деякі виробники материнських плат випустили профілі BIOS з назвою “Базовий профіль Intel”. Однак ці профілі BIOS не збігаються з рекомендаціями “Стандартних налаштувань Intel”, якими Intel нещодавно поділилася зі своїми партнерами у зв’язку з проблемами нестабільної роботи процесорів K SKU 13-го та 14-го поколінь”, – йдеться в офіційній заяві Intel.

Intel не рекомендує виробникам материнських плат використовувати “базові” налаштування живлення на платах, які підтримують вищі значення.

Рекомендовані Intel “Стандартні налаштування Intel” – це комбінація функцій охолодження та живлення, а також вибір можливих профілів живлення на основі можливостей материнської плати.

Intel рекомендує використовувати найвищий профіль енергопостачання, сумісний з кожною окремою конструкцією материнської плати.