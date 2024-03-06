CMF, бюджетний суббренд Nothing, представив нові та дешевші навушники CMF Buds та нові CMF Neckband Pro.

CMF Buds є новою версією попередніх безпровідних навушників компанії Buds Pro. Вони коштують $39, мають 4 мікрофони (проти 6 в Pro), захист від води та пилу IP54, Bluetooth 5.3 та активне шумозаглушення з режимом прозорості.

Компанія обіцяє, що один заряд навушників дасть 8 годин прослуховування з вимкненим шумозаглушенням, а на одному заряді кейсу навушники працюватимуть 35,5 годин.

У навушниках використовується індивідуальний динамічний 12,4 мм драйвер, Вони використовують аудіокодеки AAC та SBC, а також мають технології Dirac Opteo та Ultra Bass 2.0.

CMF Neckband Pro – це навушники вартістю $35, які одягаються через шию. Компанія стверджує, що вони можуть працювати 37 годин на одному заряді завдяки акумулятору на 220 мА•год. Neckband Pro захищені від води за стандартом IP55, мають 5 мікрофонів та Bluetooth 5.3.

Тут стоїть кастомний динамічний 13,6 мм драйвер. Навушники підтримують такі ж кодеки як і Buds, мають технологію Ultra Bass 2.0 та просторовий звуковий ефект. Навушники також підтримують шумозаглушення з режимом прозорості.