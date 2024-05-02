За результатами опитування Reuters та Ipsos, більшість американців вірять у те, що Китай використовує TikTok китайської компанії ByteDance для формування громадської думки у США.

Результати дводенного опитування показали, що 58% респондентів вірять у те, що Китай використовує платформу для впливу на думку громадян США, ще 13% не погоджуються з таким твердженням. Решта були невпевнені або не мали відповіді.

Також 50% американців підтримують блокування китайської соціальної мережі, а 32% були проти таких дій. Близько 6 із 10 опитуваних віком від 40 років та старше підтримують заборону у порівнянні з 4 із 10 віком від 18 до 39.

46% учасників опитування погоджуються з тим, що Китай стежить за американцями через TikTok, попри те, що у Пекіні це заперечують. Ще 60% респондентів вважають, що для американських політиків є некоректним використовувати китайську соціальну мережу для реклами своїх кампаній.

Нагадаємо, що Джо Байден вже підписав закон, який зобов’язує ByteDance продати TikTok протягом року або соціальну мережу заборонять в США. Натомість обізнані джерела повідомляють, що ByteDance швидше закриє TikTok у США, ніж продасть.