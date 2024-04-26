Китайська компанія ByteDance скоріше обере варіант закрити TikTok у США, ніж продати платформу, якщо вичерпає всі законні методи для боротьби із американським законодавством про заборону соцмережі в країні. Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, алгоритми, на які покладається TikTok у своїй роботі, вважаються ключовими для всієї діяльності ByteDance, що робить продаж платформи вкрай малоймовірною.

Вони також пояснюють, що на TikTok припадає невелика частка загального доходу ByteDance і щоденної кількості активних користувачів. З огляду на це китайська компанія у найгіршому випадку скоріше закриє додаток у США, ніж продасть його потенційному американському покупцеві.

Закриття матиме обмежений вплив на бізнес ByteDance. У заяві компанії на платформі Toutiao китайський гігант повідомив, що не планує продавати соцмережу. Повідомлення з’явилося після інформації The Information про те, що ByteDance вивчає сценарії продажу без алгоритму, який рекомендує відео користувачам TikTok.

Надаємо, що Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо ByteDance не продасть платформу впродовж року.