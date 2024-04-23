Star Wars Jedi: Survivor від Respawn Entertainment з’явиться в Xbox/PC Game Pass та EA Play 25 квітня. Гравці зможуть продовжити подорож Кела Кестіса через рік після релізу.

Гра є прямим продовженням Star Wars Jedi: Fallen Order, яка також доступна в каталозі.

Дії Jedi: Survivor розгортається через п’ять років після подій попередньої гри, і Кел продовжує свою боротьбу проти Імперії. Хоча Jedi: Survivor отримала загалом хороші відгуки, порт для ПК зіткнувся зі шквалом критики через погану оптимізацію.

Третя частина серії перебуває в процесі розробки, але за неї відповідатиме інша людина. Стіг Асмуссен, режисер перших двох частин, залишив EA, щоб заснувати власну студію Giant Skull.