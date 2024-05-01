У США колишнього гендиректора Binance Чанпен Чжао засудили до чотирьох місяців ув’язнення. Минулого року він погодився визнати себе винним у відмиванні грошей в межах урядового розслідування. Про це пише Engadget.

Оголошений вирок виявився значно меншим за той, на якому наполягали прокурори – вони закликали до трирічного ув’язненні, описуючи злочини Чанпен Чжао як “безпрецедентні за масштабами”.

Також термін ув’язнення – менший за стандартний федеральний вирок від 12 до 18 місяців.

Як відомо, восени 2023 року Чанпен Чжао погодився піти у відставку та визнати себе винним у звинуваченнях. Тоді колишній гендиректор Binance та криптовалютна біржа уклали відповідну угоду з урядом. Вона передбачала штраф у розмірі $4,3 млрд із боку Binance та $50 млн – з боку особисто Чжао.

Цікаво, що цей вирок – менший за той, який нещодавно оголосили у справі колишнього CEO криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Його в кінці березня засудили до 25 років ув’язнення, хоча згодом він подав апеляцію для оскарження вироку.